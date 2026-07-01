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AGENDA · Civray

Les Parenthèses Civraisiennes Civray

vendredi 31 juillet 2026 · Civray

Les Parenthèses Civraisiennes Civray

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise Saint Nicolas
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Civray

Les Parenthèses Civraisiennes

Eglise Saint Nicolas Civray Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Programme
Johann-Sebatsian Bach Variations Goldberg, extraits
David Achenberg Satellite(s) pour trio à corde
Sofie Rohnstock Trio à cordes

Par l’Ensemble Satellite   .

Eglise Saint Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 

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English : Les Parenthèses Civraisiennes

L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Civray a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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