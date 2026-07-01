AGENDA · Civray
Les Parenthèses Civraisiennes Civray
vendredi 31 juillet 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
Les Parenthèses Civraisiennes
Eglise Saint Nicolas Civray Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Programme
Johann-Sebatsian Bach Variations Goldberg, extraits
David Achenberg Satellite(s) pour trio à corde
Sofie Rohnstock Trio à cordes
Par l’Ensemble Satellite .
Eglise Saint Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49
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English : Les Parenthèses Civraisiennes
L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Civray a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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