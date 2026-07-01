Informations pratiques

Civray

Les Parenthèses Civraisiennes

Eglise Saint Nicolas Civray Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Programme

Johann-Sebatsian Bach Variations Goldberg, extraits

David Achenberg Satellite(s) pour trio à corde

Sofie Rohnstock Trio à cordes

Par l’Ensemble Satellite .

Eglise Saint Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

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English : Les Parenthèses Civraisiennes

L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Civray a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou