Tissage végétal Potions Essentielles Civray

Informations pratiques

Civray

Tissage végétal

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Création d’un tissage avec de la laine et des éléments de la nature. .

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36 potionsessentielles@gmail.com

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English : Tissage végétal

L’événement Tissage végétal Civray a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou