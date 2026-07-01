AGENDA · Civray
Broderie Micro-Folie Civray
mercredi 15 juillet 2026 · Micro-Folie · Civray
Informations pratiques
Civray
Broderie
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Gratuit, sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Broderie
L’événement Broderie Civray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Civray (Vienne)
- STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Studio BIENFAITS YOGA Civray 15 juillet 2026
- Tissage végétal Potions Essentielles Civray 15 juillet 2026
- Collage Intuitif Potions Essentielles Civray 21 juillet 2026
- Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray 21 juillet 2026
- Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray 21 juillet 2026