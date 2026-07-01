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Broderie Micro-Folie Civray

mercredi 15 juillet 2026 · Micro-Folie · Civray

Broderie Micro-Folie Civray

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
2 place Leclerc
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Broderie

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Gratuit, sur inscription.   .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Broderie

L’événement Broderie Civray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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