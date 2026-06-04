Le Petit Festival Civray
Le Petit Festival Civray samedi 4 juillet 2026.
Civray
Le Petit Festival
Espace F.Mitterand Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Les 4 et 5 juillet, la Micro-Folie Civray et la Bibliothèque de Civray vous embarquent pour deux jours de découvertes, de curiosités et de bonne humeur. Ateliers, animations, spectacles et rencontres improbables au programme.
Tout est gratuit !!
Petit Festival, grandes idées venez découvrir les artistes au programme ! .
Espace F.Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Le Petit Festival
L’événement Le Petit Festival Civray a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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