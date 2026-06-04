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Le Petit Festival Civray

Le Petit Festival Civray

Le Petit Festival Civray samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Espace F.Mitterand

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Civray

Le Petit Festival

Espace F.Mitterand Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Les 4 et 5 juillet, la Micro-Folie Civray et la Bibliothèque de Civray vous embarquent pour deux jours de découvertes, de curiosités et de bonne humeur. Ateliers, animations, spectacles et rencontres improbables au programme.
Tout est gratuit !!
Petit Festival, grandes idées venez découvrir les artistes au programme !   .

Espace F.Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Le Petit Festival

L’événement Le Petit Festival Civray a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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