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Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray samedi 13 juin 2026.

Adresse : 11 rue de la Pierre du Theil

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien

11 rue de la Pierre du Theil Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Les boissons de l’été
– Découverte des produits Infusions & Hydromel
– Dégustation des produits
-Fiches recettes
Animations de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00   .

11 rue de la Pierre du Theil Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 97 10 98 

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English : Animations à la miellerie l’Asnoisien

L’événement Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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