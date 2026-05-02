Civray

Animations à la miellerie l’Asnoisien

11 rue de la Pierre du Theil Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les boissons de l’été

– Découverte des produits Infusions & Hydromel

– Dégustation des produits

-Fiches recettes

Animations de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 .

11 rue de la Pierre du Theil Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 97 10 98

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English : Animations à la miellerie l’Asnoisien

L’événement Animations à la miellerie l’Asnoisien Civray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou