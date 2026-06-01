L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Micro-Folie Civray
L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Micro-Folie Civray vendredi 26 juin 2026.
Civray
L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Apéro peinture sur le thème Vacances, j’oublie tout… .
Gratuit, sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout
L’événement L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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