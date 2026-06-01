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L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Micro-Folie Civray

L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Micro-Folie Civray

L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Micro-Folie Civray vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : 2 place Leclerc

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Civray

L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Apéro peinture sur le thème Vacances, j’oublie tout… .

Gratuit, sur inscription.   .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout

L’événement L’apéro de la Micor -Peinture Vacances, j’oublie tout Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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