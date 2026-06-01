Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Broderie Micro-Folie Civray

Broderie Micro-Folie Civray

Broderie Micro-Folie Civray mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : 2 place Leclerc

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Civray

Broderie

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Retour de l’atelier broderie pour finaliser le projet collectif.

Gratuit, sur inscription.   .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Broderie

L’événement Broderie Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Civray (Vienne)