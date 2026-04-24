Fête de la musique Civray
Fête de la musique Civray dimanche 21 juin 2026.
Civray
Fête de la musique
Centre ville Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez partager un moment de convivialité, de découverte et de partage autour de la musique. Possibilité de restauration sur place. .
Centre ville Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 culture@civray.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Civray a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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