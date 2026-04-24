Civray

Fête de la musique

Centre ville Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez partager un moment de convivialité, de découverte et de partage autour de la musique. Possibilité de restauration sur place. .

Centre ville Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 culture@civray.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Civray a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou