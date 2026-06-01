BEACH HANDBALL ADOS ADULTES Saint-Brevin-les-Pins
BEACH HANDBALL ADOS ADULTES Saint-Brevin-les-Pins dimanche 28 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
BEACH HANDBALL ADOS ADULTES
Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tournoi de handball sur la plage de Saint-Brevin, pour les adultes et ados dès 15 ans, le dimanche 28 juin.
Ouvert à tous, licenciés ou non – Bar et restauration sur place pour profiter pleinement de l’événement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le club au 06 99 49 02 77 ou à l’adresse suivante contact@sehc.fr
Inscriptions avant le 20 juin ICI .
Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 97 74 86 communication@sehc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement BEACH HANDBALL ADOS ADULTES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
- VISITE ATELIER MODÉLISME-MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- APÉRO TRICOT/CROCHET Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- LES RDV DE L’ESPACE FAMILLE Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026
- CINÉFILOU ESPRIT(S) REBELLE(S) Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026