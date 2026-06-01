Saint-Brevin-les-Pins

BEACH HANDBALL ADOS ADULTES

Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tournoi de handball sur la plage de Saint-Brevin, pour les adultes et ados dès 15 ans, le dimanche 28 juin.

Ouvert à tous, licenciés ou non – Bar et restauration sur place pour profiter pleinement de l’événement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le club au 06 99 49 02 77 ou à l’adresse suivante contact@sehc.fr

Inscriptions avant le 20 juin ICI .

Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 97 74 86 communication@sehc.fr

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English :

L’événement BEACH HANDBALL ADOS ADULTES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin