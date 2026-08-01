Beach Party Ibiza White RD 48 Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Beach Party Ibiza White

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Pour cette édition Ibiza White, on troque les couleurs pour l’élégance immaculée dress code blanc conseillé, ambiance lounge.

Après une saison déjà pleine d’énergie, on remet le sable en mouvement pour une soirée toute en blanc, en lumière et en douceur estivale… Direction Ibiza, sans quitter la Normandie !

Notre Beach Party pose de nouveau ses valises dans un cadre incroyable LE LAC TERRE D’AUGE à Pont-l’Évêque.

Pour cette édition Ibiza White, on troque les couleurs pour l’élégance immaculée dress code blanc conseillé, ambiance lounge, coucher de soleil sur l’eau et une tête d’affiche qui va faire vibrer le sable… HYPATON monte sur scène pour une soirée d’exception.

LINE-UP de 7 DJ’s:

– Cysou

– Deloeil

– Azka & Nills

– Hypaton

– Ipkiss & Ceysar

Vous connaissez pas Hypaton ? Son remix de Be My Lover a fait un vrai déclic dans le monde, écouté par des centaines de millions de fois et repéré par nul autre que David Guetta, avec qui il devient depuis un proche collaborateur et partenaire de studio. Ensemble, ils enchaînent les hits, dont Together avec Bonnie Tyler et Feeling Good, sortie chez Warner Music.

Aujourd’hui suivi par des millions d’auditeurs sur Spotify, révélé sur la scène mythique du Hï Ibiza et résident à l’Univers Ibiza, Hypaton s’impose comme l’un des noms les plus prometteurs de l’EDM mondiale — un artiste qui ne vise qu’une chose faire danser, faire vibrer, faire sourire. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Beach Party Ibiza White

For this Ibiza White edition, we’re swapping colour for immaculate elegance: a white dress code is recommended, with a lounge atmosphere.

L’événement Beach Party Ibiza White Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Terre d’Auge Tourisme