Beach Party Neuvic
Beach Party Neuvic samedi 25 juillet 2026.
Neuvic
Beach Party
Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Beach Party, c’est LE rendez-vous de l’été à Neuvic !
Organisée chaque année le troisième week-end de juillet, cette soirée estivale transforme la plage de Neuvic en un véritable open-air festif.
Restauration sur place .
Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Beach Party
L’événement Beach Party Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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