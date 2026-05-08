Neuvic

Beach Party

Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Beach Party, c’est LE rendez-vous de l’été à Neuvic !

Organisée chaque année le troisième week-end de juillet, cette soirée estivale transforme la plage de Neuvic en un véritable open-air festif.

Restauration sur place .

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Beach Party

L’événement Beach Party Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze