Beach Rugby La Plage Gouville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer

Beach Rugby

La Plage Cale SNSM Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Beach Rugby sans plaquage, suivi d’un verre en bord de mer, 7-77 ans. .

La Plage Cale SNSM Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 67 47 88 09 rcpc.secretaire@outlook.fr

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English : Beach Rugby

L’événement Beach Rugby Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme