Beach Rugby La Plage Gouville-sur-Mer
Beach Rugby La Plage Gouville-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Gouville-sur-Mer
Beach Rugby
La Plage Cale SNSM Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Beach Rugby sans plaquage, suivi d’un verre en bord de mer, 7-77 ans. .
La Plage Cale SNSM Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 67 47 88 09 rcpc.secretaire@outlook.fr
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English : Beach Rugby
L’événement Beach Rugby Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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