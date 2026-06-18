Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer
Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Gouville-sur-Mer
Initiation au cyanotype
6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Initiation au cyanotype à la médiathèque. Dès 10 ans. Inscription obligatoire. .
6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
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English : Initiation au cyanotype
L’événement Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme
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