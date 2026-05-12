Beach Summer Tour plage de la Grande Conche Royan
Beach Summer Tour plage de la Grande Conche Royan mardi 12 mai 2026.
Royan
Beach Summer Tour
plage de la Grande Conche Sablodrome Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
En 2026, la santé mentale est à nouveau déclarée grande cause nationale de l’année.
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plage de la Grande Conche Sablodrome Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 41 22 47 gematlantique@adei17.com
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English :
In 2026, mental health is once again declared a major national cause of the year.
L’événement Beach Summer Tour Royan a été mis à jour le 2026-06-05 par Mairie de Royan
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