Beach Summer Tour plage de la Grande Conche Royan mardi 12 mai 2026.

Royan

Beach Summer Tour

plage de la Grande Conche Sablodrome Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

En 2026, la santé mentale est à nouveau déclarée grande cause nationale de l’année.

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plage de la Grande Conche Sablodrome Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 41 22 47 gematlantique@adei17.com

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English :

In 2026, mental health is once again declared a major national cause of the year.

L’événement Beach Summer Tour Royan a été mis à jour le 2026-06-05 par Mairie de Royan