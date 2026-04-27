Messanges

Beach Yoga

Plage Nord Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-06-30 10:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Ton corps à besoin de vacances? Et si tu lui offrais une session de Beach yoga. Un moment rien qu’à toi, bercé par les vagues et guidé par Laetitia ,une prof inspirée et inspirante.

Ton corps à besoin de vacances? Et si tu lui offrais une session de Beach yoga. Un moment rien qu’à toi, bercé par les vagues et guidé par Laetitia ,une prof inspirée et inspirante.

Avec plus de 500h de formation, Laetitia te propose un yoga fluide, un brin de challenge et beaucoup de bienveillance. Elle ne cherche pas la performance, mais la présence. Pas la posture parfaite, mais l’écoute juste. Pas de pression, juste du fun, du mouvement, du sable entre les orteils et de bonnes vibes. Ces cours sont accessible à tous! Alors viens comme tu es, avec ta curiosité et ton envie d’explorer. .

Plage Nord Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 74 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Beach Yoga

Does your body need a vacation? Why not treat it to a session of Beach yoga. A moment just for you, cradled by the waves and guided by Laetitia, an inspired and inspiring teacher.

L’événement Beach Yoga Messanges a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS