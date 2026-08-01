BeachParty Electro Vinyle Techno WestBar Pirou
samedi 15 août 2026 · WestBar · Pirou
Informations pratiques
Pirou
BeachParty Electro Vinyle Techno
WestBar Esplanade du Camping Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Direction le West Bar à Pirou pour une Beach Party face à la mer !
Au programme DJ sets électro vinyle & techno, coucher de soleil et les pieds dans le sable.
Dès 18 h, profitez également d’un marché de créatrices et d’artistes locales.
Restauration sur place.
Entrée libre. .
WestBar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 49 37 03 96 soundika@m808.fr
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English : BeachParty Electro Vinyle Techno
L’événement BeachParty Electro Vinyle Techno Pirou a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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