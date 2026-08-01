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AGENDA · Pirou

BeachParty Electro Vinyle Techno WestBar Pirou

samedi 15 août 2026 · WestBar · Pirou

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
WestBar
Adresse
Esplanade du Camping
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Tarif

Pirou

BeachParty Electro Vinyle Techno

WestBar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Direction le West Bar à Pirou pour une Beach Party face à la mer !

Au programme DJ sets électro vinyle & techno, coucher de soleil et les pieds dans le sable.
Dès 18 h, profitez également d’un marché de créatrices et d’artistes locales.

Restauration sur place.
Entrée libre.   .

WestBar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 49 37 03 96  soundika@m808.fr

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English : BeachParty Electro Vinyle Techno

L’événement BeachParty Electro Vinyle Techno Pirou a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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