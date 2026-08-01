BeachParty Electro Vinyle Techno WestBar Pirou

Informations pratiques

Pirou

BeachParty Electro Vinyle Techno

WestBar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Direction le West Bar à Pirou pour une Beach Party face à la mer !

Au programme DJ sets électro vinyle & techno, coucher de soleil et les pieds dans le sable.

Dès 18 h, profitez également d’un marché de créatrices et d’artistes locales.

Restauration sur place.

Entrée libre. .

WestBar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 49 37 03 96 soundika@m808.fr

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English : BeachParty Electro Vinyle Techno

L’événement BeachParty Electro Vinyle Techno Pirou a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme