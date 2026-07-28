Beatbox et Humour KOSH HPS HAUT POTENTIEL SONORE Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Beatbox et Humour KOSH HPS HAUT POTENTIEL SONORE

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

Un voyage théâtral et sonore hors du commun qui fait vibrer vos oreilles… et secoue vos zygomatiques !

Imaginez un homme qui perçoit le monde non pas avec les yeux, mais avec les oreilles. Un homme pour qui chaque émotion, chaque souvenir, chaque geste du quotidien devient une onde, un rythme, une vibration. Kosh est ce bruiteur hors norme, atteint du syndrome HPS Haut Potentiel Sonore. Il vit, pense, aime et se souvient en sons.

KOSH, artiste inclassable et maître du beatbox !

Tout public. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Beatbox et Humour KOSH HPS HAUT POTENTIEL SONORE Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges