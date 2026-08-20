Beaubassin, images en héritage, Domaine de Beaubassin, Saint-Denis

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine: Beaubassin, images en héritage 19 et 20 septembre Domaine de Beaubassin La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Description complète

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, LERKA s’associe au Domaine de Beaubassin, avec le soutien de la DAC de La Réunion, de la Région Réunion, de la Ville de Saint-Denis et du Casino de Saint-Denis, pour proposer un parcours entre création contemporaine et patrimoine architectural et vivant.

Le parcours commence au siège de LERKA, à Saint-François, où le public est invité à rencontrer les artistes accueillis par l’association dans leurs ateliers.

En leur présence, les visiteurs pourront découvrir leurs espaces de travail, leurs pratiques et leurs démarches artistiques.

La découverte se poursuit au Domaine de Beaubassin, également située à Saint-François. Les propriétaires du domaine ouvrent les portes de leur case créole et de son jardin pour des visites historiques et patrimoniales.

Les œuvres de huit artistes accompagnés par LERKA y sont présentées en dialogue avec l’architecture, les espaces et la mémoire du site.

Le parcours d’exposition s’organise autour de quatre séquences : Regarder, Se souvenir, Transmettre et Réimaginer.

Il invite les visiteurs à découvrir le lieu, à comprendre les traces du passé, à réfléchir aux enjeux de sa préservation et à imaginer les formes de sa transmission.

Des textes d’interprétation, des visites commentées, des rencontres avec les artistes et des temps d’échange accompagnent le parcours.

Cette proposition permet ainsi de découvrir les œuvres depuis leur lieu de création jusqu’à leur exposition dans un site patrimonial.

Domaine de Beaubassin 71 chemin Alfred Mazerieux, Saint-François, 97400 SAINT-DENIS Saint-Denis 97400 Saint-François La Réunion La Réunion 0692045017 https://www.facebook.com/p/Domaine-de-Beaubassin-100063725191193/ https://www.facebook.com/p/Domaine-de-Beaubassin-100063725191193/ Le Domaine de Beaubassin est une propriété créole historique de style néo-classique datant de 1860. Elle se situe à Saint-François, dans les Hauts de Saint-Denis à La Réunion. Inscrit aux Monuments Historiques depuis 2018, ce domaine familial d’exception est réputé pour son patrimoine architectural et végétal unique. Se garer à l’extérieur du Domaine

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