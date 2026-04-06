Concert PLK Stade de France Saint-Denis
Concert PLK Stade de France Saint-Denis vendredi 4 septembre 2026.
Saint-Denis
Concert PLK
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
PLK, artiste français parmi les plus écoutés au monde, enchaîne les succès milliards de streams, tournée des Zéniths à guichets fermés. Il franchit un nouveau cap avec un concert historique au Stade de France le 5 septembre. Un événement exceptionnel !
.
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert PLK
PLK, one of the most-streamed French artists worldwide, keeps breaking records: billions of streams, sold-out Zenith tour. Now, he reaches new heights with a historic event — an exceptional concert at the Stade de France on September 5.
L’événement Concert PLK Saint-Denis a été mis à jour le 2025-09-27 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
À voir aussi à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Le Goût des autres, L’Ecran, Saint-Denis 6 avril 2026
- Journées européennes des métiers d’art Saint-Denis 7 avril 2026
- Lao Vanglao / Lyane-Kabar – Fonnkèr Moun-la, TÉAT Champ Fleuri, Saint-Denis 14 avril 2026
- Concert Sofiane Pamart Stade de France Saint-Denis 17 avril 2026
- Concert SCH Stade de France Saint-Denis 24 avril 2026