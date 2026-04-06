Concert PLK Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Concert PLK

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

PLK, artiste français parmi les plus écoutés au monde, enchaîne les succès milliards de streams, tournée des Zéniths à guichets fermés. Il franchit un nouveau cap avec un concert historique au Stade de France le 5 septembre. Un événement exceptionnel !

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Concert PLK

PLK, one of the most-streamed French artists worldwide, keeps breaking records: billions of streams, sold-out Zenith tour. Now, he reaches new heights with a historic event — an exceptional concert at the Stade de France on September 5.

L’événement Concert PLK Saint-Denis a été mis à jour le 2025-09-27 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes