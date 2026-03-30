Concert David Guetta Stade de France Saint-Denis

Concert David Guetta

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-11

Après avoir enflammé le Vélodrome devant 65 000 fans, David Guetta annonce un show exceptionnel au Stade de France !

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Concert David Guetta

After setting the Vélodrome alight in front of 65,000 fans, David Guetta announces an exceptional show at the Stade de France !

L’événement Concert David Guetta Saint-Denis a été mis à jour le 2026-03-27 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes