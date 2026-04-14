Prélude & variations, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Prélude & variations Vendredi 12 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

De Schubert à Fauré, de Bach à Ravel, en passant par les couleurs de Piazzolla, ce parcours musical traverse les époques et les styles avec élégance. La guitare de Gabriel Bianco, tour à tour délicate et virtuose, dialogue avec la contrebasse de Marc André, au timbre ample et chantant. Ensemble, ils explorent les nuances infinies de leurs instruments, réinventant chaque œuvre dans un esprit de liberté et de connivence.

Marc André est un jeune contrebassiste franco-autrichien très prometteur. Il est le premier contrebassiste à signer un contrat d’exclusivité avec une major, chez Warner Classics. Pour cette soirée en toute intimité, il sera rejoint par le très talentueux guitariste Gabriel Bianco, lauréat de nombreux prix internationaux.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Marc André, Gabriel Bianco

© Priska Ketterer – Jean-Baptiste Millot