Romantique, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Romantique Mercredi 10 juin, 19h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T19:30:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Si Bruckner n’a malheureusement pas écrit pour orgue, de nombreux témoignages le présentent comme un grand improvisateur. À Paris il donne un grand récital à l’orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris en 1869 (un an après sa construction) où ses improvisations sur un thème d’Alexis Chauvet font sensation. Il avait l’habitude de noter certains thèmes ou idées sur des cahiers d’esquisses. Certains nous sont parvenus et certaines pages seront réinterprétées par Quentin Guérillot, sur le Cavaillé-Coll de la Basilique de Saint-Denis. On découvrira également des œuvres des élèves de Bruckner ainsi que la Toccata en do majeur de Franz Schmidt, né l’année même de la création de la Quatrième Symphonie de Bruckner !

Quentin Guérillot fut durant deux ans l’organiste titulaire de l’orgue historique Rickenbach (1887) de l’église Saint-Joseph à Mulhouse et est aujourd’hui organiste titulaire à la Basilique cathédrale Saint-Denis.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Quentin Guérillot

© DR