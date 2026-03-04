Venez découvrir les secrets du sarcophage n°49, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Venez découvrir les secrets du sarcophage n°49 Samedi 13 juin, 11h00 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarifs adultes : 17€

Tarifs Partenariat : 14,00€

Gratuités : moins de 18 ans et publics spécifiques (personnes handicapées, au chômage ou bénéficiaires des minima sociaux, enseignants porteurs du Pass Education, jeunes de moins de 26 ans), journalistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Nous vous proposons de découvrir l’histoire de la basilique par ses différentes campagnes de fouilles archéologiques. De la vie de saint Denis à la découverte d’un mystérieux sarcophage royal, vous approcherez le métier d’archéologue, les différentes étapes du chantier de fouille et le matériel archéologique. Vous serez initiés au travail de collecte, de classement, de tri en vue d’une reconstitution.

En atelier, vous procèderez à un relevé du sarcophage (reproduction à l’échelle 1) et analyserez les éléments dégagés. Enfin, vous effectuerez un travail d’enquête, d’analyse, de comparaison afin de dater ce dernier et d’identifier la personne.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1 rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0615590684 http://www.saint-denis-basilique.fr https://www.instagram.com/lecmn/;https://www.tiktok.com/@le_cmn?lang=fr Construite sur la tombe de saint Denis (martyr vers 280), l’église de l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis a été la nécropole des rois et des reines de France, leur dernière demeure. Le bâtiment actuel a été reconstruit par l’abbé Suger, en 1135, et sa construction prend fin sous Saint Louis au XIIIe siècle. Premier chef d’œuvre monumental gothique, Saint-Denis est un lieu d’innovations architecturales et une abbaye toute dévouée au pouvoir capétien. La basilique, devenue cathédrale en 1966, abrite plus de 70 gisants (Dagobert Ier, Pépin le Bref, François Ier, etc.), témoins de l’évolution de la représentation royale, sculptés du XIIe au XVIe siècle. En transports en commun

Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument.

RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied.

RER B (puis bus 153 ou 253).

En voiture

À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À la Porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

En vélo

De porte de la Villette, le long du canal Saint-Denis (20 minutes).

Pas de garage à vélo aux abords de la basilique.

