Eurêka, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Eurêka Jeudi 11 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Cet oratorio pour chœur d’enfants imaginé par Les Lunaisiens est inspiré par les découvertes du 18e siècle. Il a pour ambition de faire dialoguer musique, philosophie et histoire dans un lieu chargé de mémoire, où résonnent les voix du passé et celles du présent. À travers une écriture musicale contemporaine et nourrie de tradition chorale, l’oratorio explore et interroge le mystère de la pensée, la curiosité humaine et la quête de connaissance, faisant se rencontrer patrimoine et création artistique.

Une production de l’ensemble Les Lunaisiens, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal, et de la Spedidam.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Élèves du CRR93 en classes CHAM au collège Gabriel Péri d’Aubervilliers, Conservatoire de Saint-Denis, Les Lunaisiens, Arnaud Marzorati

© Jean Baptiste Millot