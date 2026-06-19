Concert Jaÿ‑Z Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Concert Jaÿ‑Z

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Figure majeure du hip‑hop, JAŸ‑Z s’est imposé comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. Originaire de Brooklyn, il a transformé son parcours en une carrière exceptionnelle, portée par des albums emblématiques comme The Black Album !

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Concert Jaÿ‑Z

A leading figure in hip-hop, Jay-Z has established himself as one of the most influential artists of his generation. Hailing from Brooklyn, he has turned his journey into an exceptional career, driven by iconic albums such as *The Black Album*!

L’événement Concert Jaÿ‑Z Saint-Denis a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes