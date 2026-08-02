UNIQUES : le festival de l’égalité, de retour à la rentrée ! Cité du Cinéma Saint-Denis

Informations pratiques

À quelques stations de Paris, le Festival UNIQUES revient le samedi 12 septembre 2026 ! De 10h à 22h, ce festival 100% gratuit réunit au même endroit des solutions pour avancer dans son parcours et une programmation pour faire la fête. Emploi, orientation, santé mentale, entrepreneuriat, tech et IA, transition écologique… Chacun pourra rencontrer les bons interlocuteurs, participer à des expériences concrètes et repartir avec de nouvelles perspectives.

Au programme :

Des conférences avec Kyan Khojandi, Laetitia Mampaka, Miel Abitbol, Philippe Croizon, Sofian Ribes, Career Kueen et bien d’autres

Des opportunités autour de l’emploi, de la reconversion, de la formation et de l’entrepreneuriat

Des ateliers et des expériences autour de l’IA, de l’orientation, de la santé mentale et de la transition écologique

Du coaching, des job dating et des rencontres avec des associations et des entreprises

Dès 19h, un concert d’Eve La Marka, des DJ sets et le UNIQUES Comedy Club avec Lou Trotignon, Lilia Benchabane, Mamari et Noam Sinseau

Une journée pour faire avancer ses projets et faire la fête !

Après avoir réuni 25 000 personnes au parc Floral en 2025, le festival UNIQUES revient en septembre, à la Cité du Cinéma de Saint-Denis, aux portes de Paris.

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h00 à 22h00

gratuit

L’entrée est gratuite, uniquement sur présentation d’un billet à réserver ci-dessous. Plusieurs catégories sont proposées : journée, soirée, journée + soirée et PSH

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00

Cité du Cinéma 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis



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