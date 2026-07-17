AGENDA · Saint-Denis
De la Comédie-Française, L’Ecran, Saint-Denis
vendredi 14 août 2026 · L'Ecran · Saint-Denis
Informations pratiques
De la Comédie-Française Vendredi 14 août, 14h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T15:12:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T15:12:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=QM478 »}]
Ecran partâgé – Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stres…
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