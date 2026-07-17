Festival UNIQUES, Cité du Cinéma – Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Festival UNIQUES Samedi 12 septembre, 10h00 Cité du Cinéma – Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Entrée gratuite sur inscription : https://plusbilletterie.helloasso.com/fr/evenements/69ef05234cc2b08b64f93f2d

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Bienvenue à UNIQUES, le premier festival gratuit qui mêle culture, inspiration et opportunités.

Le 12 septembre 2026, rendez-vous à la Cité du Cinéma pour une journée (et une soirée !) où artistes, entrepreneurs, associations, entreprises et personnalités se réunissent pour imaginer une société plus juste… dans une ambiance festive.

Au programme :

✨ Des concerts, DJ sets, Comedy Club et performances artistiques ;

Des job datings, ateliers CV, mentorat et conseils pour l’emploi ou la reconversion ;

Des expériences autour de la Tech & de l’IA ;

Des ateliers et échanges autour de la santé mentale et du bien-être ;

Des découvertes autour des métiers et des enjeux de la transition écologique ;

Des rencontres avec des associations, entreprises, créateurs et personnalités inspirantes.

Que tu viennes pour un concert, une idée, un job, un mentor ou simplement passer une bonne journée, tu repartiras avec bien plus qu’un souvenir.

️ L’entrée est 100 % gratuite, sur réservation uniquement.

Plusieurs billets sont disponibles : journée, soirée, journée + soirée et accès PMR/PSH.

Cité du Cinéma – Saint-Denis 20 rue Ampère, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://plusbilletterie.helloasso.com/fr/evenements/69ef05234cc2b08b64f93f2d »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.festival-uniques.com »}]

Le Festival de l’Egalité mêlant humour, concerts, ateliers, expériences et rencontres autour de l’emploi, de la Tech & IA, de la santé mentale, de l’orientation et de la transition écologique