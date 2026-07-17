Visite guidée de l’ancien zoo et sa reconversion en jardins familiaux, Ancien zoo du Chaudron, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien zoo et sa reconversion en jardins familiaux 18 et 19 septembre Ancien zoo du Chaudron La Réunion

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:30:00+02:00 – 2026-09-18T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Notre patrimoine, notre culture. Le zoo a fermé voila 20 ans, et la ville a redonné vie à cet espace mythique lieu naissant de l’agriculture urbaine. AUjourdh’ui, le plus grand jardin familial de La Réunion.

Une visite guidée est proposé pour redécouvrir les vestiges du zoo. Qee sont devenus ces espaces?! L’infirmerie transformé en un atelier de menuiserie. Le dôme de la cage aux oiseaux transformé en un rucher.

Visite guidée à 9h30 suivie d’une dégustation et vente de miel et de tisanes du jardin.

Réservation : 0692 22 76 26

Ancien zoo du Chaudron saint denis 97400 21 avenue Georges Pompidou Saint-Denis 97490 Le Chaudron La Réunion La Réunion 0692227626 https://www.facebook.com/lesjardinsfamiliauxduchaudron/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0692227626 »}]

Notre patrimoine, notre culture. Le zoo a fermé voila 20 ans, et la ville a redonné vie à cet espace mythique lieu naissant de l’agriculture urbaine. Aujourd’hui, le plus grand jardin familial de La …

©jardins familiaux du chaudron