Exposition photo « Tournages en gare », Le Wagon, Saint-Denis

Informations pratiques

Exposition photo « Tournages en gare » 18 – 20 septembre Le Wagon Seine-Saint-Denis

Tarif 1 euro, gratuit pour les jeunes de – 25 ans, 25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libre de l’exposition « Tournages en gares », du photographe Jean-Louis Goelau, commentée par les bénévoles de l’association « Ceux du Rail ».

Le Wagon 15 bis avenue Jean-Moulin 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0784401997 https://www.facebook.com/LesDionysiaques https://www.facebook.com/LesDionysiaques [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-dionysiaques »}] 1ère voiture-restaurant (1966) du Capitole, 1er train à grande vitesse français. Label « Patrimoine d’intérêt régional ». Restaurant d’insertion de la Protection judiciaire de la jeunesse de 1992 à 2008. Racheté en 2021 par l’association « Les Dionysiaques » qui organise des évènements culturels avant une réhabilitation en café-restaurant culturel. Métro 13 Basilique ou Université

Exposition photo « Tournages en gares »

©Sébastien Mestre