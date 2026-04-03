Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique

Jeudi 19 novembre 2026. Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Soirée Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique.

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Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 28 09 58 jumelagesmmvc@gmail.com

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English :

Beaujolais Nouveau evening by the Villamanrique association.

L’événement Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer