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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer

jeudi 19 novembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Adresse
Avenue de la République
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique

Jeudi 19 novembre 2026. Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Soirée Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique.
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Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 28 09 58  jumelagesmmvc@gmail.com

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English :

Beaujolais Nouveau evening by the Villamanrique association.

L’événement Beaujolais Nouveau par l’association Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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