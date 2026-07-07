La Guinguette closing plage Hameu de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 29 août 2026 · Hameu de Pin Fourcat · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
La Guinguette closing plage
Samedi 29 août 2026 de 11h à 21h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Hameu de Pin Fourcat Domaine Le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Les soirées d’été prennent vie au bord de l’eau…On vous attends pour célébrer ensemble des journées d’été mémorables
De 11h à 21h00 au Domaine Le Sauvage La guinguette closing plage dj set les pieds dans l’eau.
Entrée gratuite. Infos 04 90.85 28 41 .
Hameu de Pin Fourcat Domaine Le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Summer evenings come alive by the water… We look forward to seeing you there to celebrate these memorable summer days together
L’événement La Guinguette closing plage Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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