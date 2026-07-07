La Guinguette closing plage Hameu de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

La Guinguette closing plage

Samedi 29 août 2026 de 11h à 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Hameu de Pin Fourcat Domaine Le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les soirées d’été prennent vie au bord de l’eau…On vous attends pour célébrer ensemble des journées d’été mémorables

De 11h à 21h00 au Domaine Le Sauvage La guinguette closing plage dj set les pieds dans l’eau.



Entrée gratuite. Infos 04 90.85 28 41 .

Hameu de Pin Fourcat Domaine Le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Summer evenings come alive by the water… We look forward to seeing you there to celebrate these memorable summer days together

L’événement La Guinguette closing plage Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer