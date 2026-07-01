Les Saintes-Maries sous les Etoiles Saintes-Maries-de-la-Mer
vendredi 17 juillet 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Les Saintes-Maries sous les Etoiles
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h30. Promenade du bord de mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez nous rejoindre sur la promenade du bord de mer derrière les Arènes à 21h30.
Observation des astres et des objets du ciel avec télescopes.
Sur réservation. .
Promenade du bord de mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55
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English :
Come join us on the seaside promenade behind Les Arènes at 9:30 p.m.
L’événement Les Saintes-Maries sous les Etoiles Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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