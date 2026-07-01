Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Les Saintes-Maries sous les Etoiles

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h30. Promenade du bord de mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez nous rejoindre sur la promenade du bord de mer derrière les Arènes à 21h30.

Observation des astres et des objets du ciel avec télescopes.

Sur réservation. .

Promenade du bord de mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us on the seaside promenade behind Les Arènes at 9:30 p.m.

L’événement Les Saintes-Maries sous les Etoiles Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer