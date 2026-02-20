Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Samedi 7 mars 2026 à partir de 21h.

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-07 2026-03-08

A pied d’oeuvre Sortie le 4 février 2026 en salle | 1h 32min | Comédie dramatique

De Valérie Donzelli | Par Valérie Donzelli, Gilles Marchand

Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Tout public

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie… .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60

English :

By Valérie Donzelli, Gilles Marchand

With Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

