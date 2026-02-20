Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 7 mars 2026.
Cinéma
Samedi 7 mars 2026 à partir de 21h.
Dimanche 8 mars 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
A pied d’oeuvre Sortie le 4 février 2026 en salle | 1h 32min | Comédie dramatique
De Valérie Donzelli | Par Valérie Donzelli, Gilles Marchand
Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
Tout public
À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie… .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A pied d’oeuvre Released February 4, 2026 | 1h 32min | Comédie dramatique
By Valérie Donzelli, Gilles Marchand
With Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer