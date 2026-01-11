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Exposition des œuvres de Mme Barth Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition des œuvres de Mme Barth Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer lundi 8 juin 2026.

Lieu : Relais Culturel

Adresse : Av Van Gogh

Ville : 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif :

Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition des œuvres de Mme Barth

Du 08/06 au 15/06/2026 tous les jours.
Ancien hôtel de ville.

Du 01/09 au 15/09/2026 tous les jours.
Galerie du Relais Culturel. Relais Culturel Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-08 2026-09-01

Exposition des oeuvres de Mme Barth.
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Relais Culturel Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60  relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

Exhibition of works by Ms. Barth.

L’événement Exposition des œuvres de Mme Barth Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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