Séjour d’exception en Camargue RD 85a Route de Cacharel Pioch Badet Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Séjour d’exception en Camargue

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2026.

Du mardi 14 au jeudi 16 juillet 2026. RD 85a Route de Cacharel Pioch Badet Cabanes de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-14

Venez participer à un séjour authentique en Camargue.



Nous avons le plaisir de vous proposer de nouvelles dates pour notre séjour de 2 jours et demi, sur les terres mythiques de Cacharel. Ce séjour aura lieu du 14 au 16 juillet 2026.

Chers cavaliers, chères cavalières,



Notez qu’aux Saintes Maries de la Mer, du 11 au 14 juillet, il est organisé un festival du spectacle équestre. Le vendredi 11 juillet, nous amènerons nos juments pour le Songe d’une nuit en Camargue , un spectacle nocturne magique, au bord de l’eau, mettant en scène nos gardians, nos chevaux, nos taureaux et les arlésiennes dans leur robes traditionnelles.



Le 12 juillet, nous proposerons ainsi aux cavaliers les plus aguerris de participer à la transhumance exceptionnelle de nos juments poulinières et de leurs poulains, du bouvaù jusqu’aux écuries. La semaine sera ponctuée de nombreux événements équestres et taurins et le soir du 13 juillet est organisé un spectacle équestre dans les arènes du village.



Le séjour que nous vous proposons commencera alors le mardi 14 juillet.



Vous serez hébergé au Mas de Cacharel. Bien plus qu’un hôtel, c’est un lieu chargé d’histoire et d’émotions, niché au coeur de la nature camarguaise. C’est cette nature sauvage qui y a attiré Denys Colomb de Daunant. Il y a tourné le film Crin Blanc, qui a contribué à forger l’imaginaire mondial de la Camargue chevaux blancs, liberté et grands espaces.



Mardi 14 Découverte

Nous vous accueillerons le matin à partir de 9h avec café, thé et viennoiseries, suivis d’une présentation des chevaux et du harnachement traditionnel camarguais.

Vous profiterez ensuite d’un cours d’équitation de travail, vous permettant d’aborder des techniques spécifiques à la manipulation du bétail.

Le déjeuner sera servi sur place aux Cabanes de Cacharel.

L’après-midi, une balade de 2 heures dans la réserve naturelle au bord de l’étang du Vaccarès vous permettra une première approche de notre troupeau de taureaux de race Camargue.

En soirée, nous vous suggérons de vous rendre sur la plage des arènes pour assister au feu d’artifice lancé au bord de l’eau. Dîner libre, puis nuit dans le mythique Mas de Cacharel qui a vu naitre le film Crin Blanc.



Mercredi 15 Journée à la plage

Vous prendrez le petit-déjeuner à l’hôtel, puis nous préparerons les chevaux pour une journée entière à cheval, à travers la réserve naturelle, à travers les marais, avec un pique-nique sur la plage.

Le soir, dîner libre et nuitée au Mas de Cacharel.



Jeudi 16 Tri de bétail

Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous préparerons les chevaux et retrouverons les taureaux pour une initiation au tri de bétail, un savoir-faire unique des gardians.

Nous nous quitterons vers midi autour d’un dernier verre de l’amitié.



Nous vous précisons que ce séjour est également organisé du 19 au 21 juin 2026.



N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour valider votre inscription .

RD 85a Route de Cacharel Pioch Badet Cabanes de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 84 10 info@camargueacheval.com

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English :

Come and take part in an authentic Camargue holiday.



We are pleased to offer you new dates for our 2 and a half day stay in the mythical lands of Cacharel. The trip will take place from July 14 to 16, 2026.

L’événement Séjour d’exception en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer