Nettoyons le Sud rue T.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer
Nettoyons le Sud rue T.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 30 mai 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 de 9h à 13h. rue T.Aubanel Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’ADDEC, la commune des Saintes Maries de la Mer et la SEMIS participent à l’action Nettoyons le Sud , une grande journée de ramassage de déchets, menée et portée par la Région Sud PACA.
https://nettoyons.maregionsud.fr/
Nettoyons le Sud
A 9h00 Accueil des participants à la Capitainerie
A 9h00 Récolte des déchets sur la plage ouest et jusqu’au Tiki
A 11h00 Tri des déchets à Port Gardian
A 12h00 Pot de l’amitié offert par la municipalité, l’ADDEC et la SEMIS. .
rue T.Aubanel Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com
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English :
ADDEC, the commune of Saintes Maries de la Mer and SEMIS are taking part in Nettoyons le Sud , a major waste collection day organized and supported by the South PACA Region.
https://nettoyons.maregionsud.fr/
L’événement Nettoyons le Sud Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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