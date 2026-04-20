SEA PLASTICS Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer
SEA PLASTICS Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 20 mai 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
SEA PLASTICS
Du mercredi 20 au samedi 23 mai 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Port Gardian Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-20
A l’abordage de la pollution plastique !
Escale de l’expédition SEA Plastics échanges et jeux pour sensibiliser sur la pollution plastique en mer .
Port Gardian Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com
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English :
Tackling plastic pollution!
L’événement SEA PLASTICS Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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