SEA PLASTICS Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

SEA PLASTICS

Du mercredi 20 au samedi 23 mai 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Port Gardian Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-20

A l’abordage de la pollution plastique !

Escale de l’expédition SEA Plastics échanges et jeux pour sensibiliser sur la pollution plastique en mer .

Port Gardian Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tackling plastic pollution!

L’événement SEA PLASTICS Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer