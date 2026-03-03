18ème Festival de la Camargue et le Delta du Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

18ème Festival de la Camargue et le Delta du Rhône

Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2026. Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

2026-05-13

Pour sa 18e édition, le Festival de la Camargue vous donne rendez-vous à Port Saint Louis du Rhône du 13 au 17 mai 2026, et dans toute la Camargue, au cœur d’un territoire façonné par l’eau, le vent et le vivant.

Le festival mettra aussi en lumière les zones humides et la biodiversité, avec un focus sur la coopération récemment signée entre la Réserve de Biosphère de Camargue et la Réserve de Biosphère de la Ciénaga de Zapata à Cuba.



Un rendez-vous pour découvrir, échanger et s’engager en faveur du vivant.



– Mercredi 13 à 8h30 Visite guidée du domaine des Grandes Cabanes Sud

Le domaine des Grandes Cabanes Sud est un espace naturel protégé, ancienne chasse privée d’une superficie de 473 hectares, il a été acquis par le Conservatoire du littoral en 2012 qui en a confié la gestion à l’Office français de la biodiversité.

Tarif unique 5,00€

Durée 3h00



– Mercredi 13 à 9h00, rdv parking du phare de la Gachole Entre mer, dunes et lagunes le littoral de la Réserve de Camargue

En compagnie d’un agent de la Réserve, arpentez ces différents milieux et découvrez un patrimoine floristique typique, ainsi que les suivis scientifiques qui y sont menés. Tarif Plein 15,00€ Tarif réduit de 12 ans 10,00€

Durée 3h30



– Jeudi 14 à 5h45 au Parc Ornithologique Workshop photo Lever du jour avec les Flamants roses

Exceptionnellement, le parc ouvrira ses portes dès le lever du jour pour une séance photo unique en compagnie de Thierry Vezon et Gérard Verdier, photographes professionnels. Vous pourrez assister aux arrivées des flamants roses, aux départs des hérons, et photographier les lumières magiques du petit matin.

Tarif unique 70,00€

Durée 4h00



– Jeudi 14 à 8h00, départ Port Gardian Escapade matinale sur le petit Rhône

Accompagnés d’ornithologues, embarquez à bord des Quatre Maries et assistez à l’éveil de la nature le long du petit Rhône. Tarif Plein 26,00€ Tarif réduit 15ans 18,00€

Durée 2h00



– Jeudi 14 à 9h00 et à 16h00 au Parc Ornithologique Sur la piste des serpents à Pont de Gau

Partez pour une balade à la découverte des serpents en compagnie de Maxime Briola, photographe naturaliste et auteur du projet Serpents, du mythe à la réalité . Tarif Plein 25,00€ Tarif réduit de 12 ans 15,00€

Durée 3h00



– Le 14, 15 et 16 mai à 18h00 au Parc Ornithologique Balade au crépuscule

Aux dernières heures de la journée, quand les visiteurs quittent le site, les espèces les plus farouches réinvestissent les lieux à la recherche de quiétude, les mammifères pointent le bout de leur museau et les oiseaux regagnent leurs dortoirs. En fin de visite, nous assisterons à ce spectacle fascinant en dégustant des produits bio de Camargue. Tarif Plein 18,00€ Tarif réduit 4 à 12 ans 8,00€

Durée 2h30



– Le 15 et 17 mai à 10h00 au Mas de le Cure Découverte du cheval Camargue et immersion en terre Camarguaise

Visite guidée à la Maison du Cheval Camargue, au Mas de la Cure, un site exceptionnel niché au cœur de la Camargue authentique et sauvage. Tarif Plein 18,00€ Demi-Tarif -15 ans 8,00€

Gratuit -de 6 ans

Durée 2h00



– Vendredi 15 à 10h00 au Parc ornithologique A la découverte du Flamant rose

Plongez dans l’univers du Flamant rose avec les guides du Parc. Tarif Plein 18,00€ TTC Tarif réduit 4 à 12 ans 8,00€

Durée 2h00



– Vendredi 15 à 17h30, départ Port Gardian Découverte de la biodiversité marine dans le golfe de Beauduc

Sortie en mer vers le golfe de Beauduc, avec les Quatre Maries. Les scientifiques du Parc naturel régional de Camargue, et de l’ADDEC aborderont la pollution en Méditerranée, la thématique de la pêche professionnelle dans le golfe, le phénomène d’érosion, et la faune et la flore marine présentes (tortues, dauphins, oiseaux marins, hippocampes, herbier…). Tarif Plein 22,00€ Tarif réduit 15ans 14,00€ TTC

Durée 1h30 embarquement 15 mn avant.



– Samedi 16 à 8h00 au Parc ornithologique Comment reconnaître les oiseaux de Camargue

Une balade guidée pour mieux identifier les différentes espèces d’oiseaux de Camargue, mais aussi pour mieux les connaitre, reconnaitre leur chant, décrypter leurs comportements, savoir où et quand les observer, dans quel milieu… Tarif Plein 18,00€ Tarif réduit 4 à 12 ans 8,00€

Durée 2h30



– Dimanche 17 à 18h00 au Lieu-dit TIKI Balade au crépuscule sur le petit Rhône

La croisière se fera en compagnie de guides naturalistes et se terminera par un apéritif.

Tarif Plein 18,00€ Tarif réduit 4 à 12 ans 9,00€

Durée 2h



– Dimanche 17 à 8h30 Visite guidée du domaine des Grandes Cabanes Sud

Tarif unique 5,00€

Durée 3h00





Réservations en ligne www.festival-camargue.com

contact@festival-camargue.com

06.79.71.44.23. .

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr

For its 18th edition, the Festival de la Camargue will be held in Port Saint Louis du Rhône from May 13 to 17, 2026, and throughout the Camargue, at the heart of a land shaped by water, wind and life.

