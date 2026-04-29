Concert de Duo Alma Beata Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer
Concert de Duo Alma Beata Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 16 mai 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Concert de Duo Alma Beata
Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Duo Alma Beata
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Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Duo Alma Beata
L’événement Concert de Duo Alma Beata Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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