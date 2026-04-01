Course camarguaise aux arènes Trophée des Impériaux Espoirs Avenir Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Course camarguaise aux arènes Trophée des Impériaux Espoirs Avenir

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 15h30.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 15h30.

Mercredi 29 avril 2026 à partir de 15h30.

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 18h.

Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 14h45. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-15 2026-10-25

Course camarguaise Trophée de espoir Avenir

Programmation 2026



Mercredi 15 avril 1ère journée trophée des impériaux Espoirs Avenir



Mercredi 22 avril 2ème journée trophée des Impériaux Espoirs Avenir (Souvenir Pierre Aubanel)



Vendredi 29 avril 3ème journée trophée des Impériaux Espoirs Avenir



Mercredi 15 juillet 4ème journée des Impériaux Espoirs avenir (Souvenir Florence Clauzel)



Dimanche 25 octobre Finale du trophée des Impériaux Espoirs Avenir .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Course camarguaise Trophée de espoir Avenir

L’événement Course camarguaise aux arènes Trophée des Impériaux Espoirs Avenir Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer