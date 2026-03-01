Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 15 mars 2026.
Cinéma
Dimanche 15 mars 2026 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
11 février 2026 en salle | 2h 16min | Drame, Romance
De Emerald Fennell
| Par Emerald Fennell
Avec Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau
Titre original Wuthering Heights
Tout public
Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
february 11, 2026 in theaters | 2h 16min | Drama, Romance
By Emerald Fennell
| By Emerald Fennell
With Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau
Original title Wuthering Heights
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer