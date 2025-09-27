Au cinéma du Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Au cinéma du Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 27 septembre 2025.
Au cinéma du Relais Culturel
Samedi 27 septembre 2025 à partir de 21h.
Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 15h. Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
27 août 2025 en salle | 1h 45min | Comédie dramatique
De Jay Roach
| Par Tony McNamara
Avec Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg
Titre original The Roses
Tout public
Ivy et Theo forment un couple parfait à qui tout réussit des carrières couronnées de succès, un mariage épanoui, des enfants formidables… Mais sous les apparences de cette vie idéale, une tempête se prépare… Alors que la carrière de Theo s’écroule et que celle d’Ivy décolle, leurs ressentiments et leur rivalité jusque-là étouffés vont bientôt exploser. .
Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
august 27, 2025 in theaters | 1h 45min | Comedy drama
By Jay Roach
| By Tony McNamara
With Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg
Original title The Roses
German :
27. August 2025 in den Kinos | 1h 45min | Drama-Komödie
Von Jay Roach
| Von Tony McNamara
Mit Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg
Originaltitel The Roses
Italiano :
27 agosto 2025 nei cinema | 1h 45min | Commedia drammatica
Di Jay Roach
| Di Tony McNamara
Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg
Titolo originale The Roses
Espanol :
27 agosto 2025 en cines | 1h 45min | Comedia dramática
Por Jay Roach
| Por Tony McNamara
Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg
Título original The Roses
