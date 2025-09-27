Au cinéma du Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 21h.

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 15h. Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

27 août 2025 en salle | 1h 45min | Comédie dramatique

De Jay Roach

| Par Tony McNamara

Avec Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Titre original The Roses

Tout public



Ivy et Theo forment un couple parfait à qui tout réussit des carrières couronnées de succès, un mariage épanoui, des enfants formidables… Mais sous les apparences de cette vie idéale, une tempête se prépare… Alors que la carrière de Theo s’écroule et que celle d’Ivy décolle, leurs ressentiments et leur rivalité jusque-là étouffés vont bientôt exploser. .

Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

august 27, 2025 in theaters | 1h 45min | Comedy drama

By Jay Roach

| By Tony McNamara

With Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Original title The Roses

German :

27. August 2025 in den Kinos | 1h 45min | Drama-Komödie

Von Jay Roach

| Von Tony McNamara

Mit Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Originaltitel The Roses

Italiano :

27 agosto 2025 nei cinema | 1h 45min | Commedia drammatica

Di Jay Roach

| Di Tony McNamara

Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Titolo originale The Roses

Espanol :

27 agosto 2025 en cines | 1h 45min | Comedia dramática

Por Jay Roach

| Por Tony McNamara

Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Título original The Roses

