Visite guidée des Saintes Maries Office de Tourisme Saintes-Maries-de-la-Mer

Visite guidée des Saintes Maries

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 14h.

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 14h.

Samedi 11 avril 2026 à partir de 14h.

Mardi 14 avril 2026 à partir de 14h.

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 14h.

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 14h.

Samedi 18 avril 2026 à partir de 14h.

Mardi 21 avril 2026 à partir de 14h.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h.

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 14h.

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 14h.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 14h.

Mercredi 29 avril 2026 à partir de 14h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Office de Tourisme 5, Avenue van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-29

1h30/45 de visite à pied à travers de village et découverte de ses principaux monuments accompagnée par un guide de l’Office de Tourisme.

La visite guidée des Saintes Maries de la Mer est l’occasion de découvrir notre village à travers des anecdotes insolites.



Rendez-vous à l’Office de Tourisme où notre guide vous accueillera et vous donnera de nombreuses explications afin de comprendre l’histoire, les traditions et les symboles de ce village les Arènes et ses cocardiers les plus emblématiques, le Port de plaisance (Port Gardian), les Cabanes de Gardian, la Croix de Camargue et pour finir, un lieu mythique qui accueille chaque année de nombreux pèlerinages, l’église Notre Dame de la Mer et sa vue panoramique depuis son toit terrasse. .

Office de Tourisme 5, Avenue van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

1h30/45 walking tour of the village and its main monuments, accompanied by a Tourist Office guide.

L’événement Visite guidée des Saintes Maries Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer