Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti Saintes-Maries-de-la-Mer
Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 27 mai 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti
Du 27/05 au 07/06/2026 tous les jours. Ancien Hôtel de ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-27
Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti
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Ancien Hôtel de ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
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English :
Exhibition of works by Mrs Bergeretti
L’événement Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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