Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti

Du 27/05 au 07/06/2026 tous les jours. Ancien Hôtel de ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-27

Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti

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Ancien Hôtel de ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

Exhibition of works by Mrs Bergeretti

L’événement Exposition des oeuvres de Mme Bergeretti Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer