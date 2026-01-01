Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Le Chant des Forêts le 17 décembre 2025 en salle | 1h 33min | Documentaire

De Vincent Munier | Par Vincent Munier

Avec Vincent Munier

Tout public

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Chant des Forêts December 17, 2025 in theaters | 1h 33min | Documentary

By Vincent Munier

With Vincent Munier

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer