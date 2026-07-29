La Nuit des Etoiles au Domaine de Méjanes Route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

La Nuit des Etoiles au Domaine de Méjanes

Samedi 8 août 2026 à partir de 19h. Route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La tête dans les étoiles samedi 8 août à Méjanes chez Paul Ricard !

Une soirée complète en immersion dans le ciel étoilé de Camargue au cœur de notre magnifique domaine.

Commencez par prendre le Chemin des Etoiles avec animation de découverte des étoiles, profitez d’un bon repas Camarguais, puis découvrez l’histoire amusante de l’Astronome Charles Messier. Observer au télescope toute la magie du ciel depuis l’esplanade du Domaine de Méjanes. .

Route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65 contact@mejanes-camargue.fr

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English :

Head for the Stars on Saturday, August 8, at M%E9janes at Paul Ricard!

An evening of total immersion in the starry sky of the Camargue, in the heart of our magnificent estate.

L’événement La Nuit des Etoiles au Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer