Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 2 août 2026.

Lieu : Place De l'Eglise

Adresse : Eglise des Stes Maries de la mer

Ville : 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise

Dimanche 2 août 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert lecture à l’église en hommage à Saint François d’Assise le Cantique du soleil avec Claire Carrière.
  .

Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert-reading at the church in homage to Saint Francis of Assisi the Canticle of the Sun with Claire Carrière.

L’événement Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)