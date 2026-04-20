Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer
Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 2 août 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise
Dimanche 2 août 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert lecture à l’église en hommage à Saint François d’Assise le Cantique du soleil avec Claire Carrière.
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Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Concert-reading at the church in homage to Saint Francis of Assisi the Canticle of the Sun with Claire Carrière.
L’événement Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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