Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise

Dimanche 2 août 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert lecture à l’église en hommage à Saint François d’Assise le Cantique du soleil avec Claire Carrière.

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Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Concert-reading at the church in homage to Saint Francis of Assisi the Canticle of the Sun with Claire Carrière.

L’événement Concert lecture en hommage à Saint François d’Assise Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer