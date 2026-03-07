Cinéma en plein air aux arènes aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer lundi 27 juillet 2026.

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma en plein air aux arènes

Lundi 27 juillet 2026 à partir de 21h30. aux Arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Cinéma en plein air aux arènes..

Toys Story 5

Toys Story 5

17 juin 2026 en salle | 1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Andrew Stanton, McKenna Harris

Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .

aux Arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

Open-air cinema at the arena…

Toys Story 5

L’événement Cinéma en plein air aux arènes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer