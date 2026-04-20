Concert de la Chorale Anguélos de Marseille Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert de la Chorale Anguélos de Marseille

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 18h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

A 18h00 Concert à l’église Chorale Anguélos de Marseille

Né à la Toussaint 1987 au sein de l’établissement Chevreul Blancarde à Marseille, le chœur Anguélos rassemble aujourd’hui une quarantaine d’adolescents de la 6ème à la Terminale.



Aucune sélection à l’entrée ici, pas besoin de maîtriser le solfège ou d’avoir déjà chanté, seuls comptent la volonté, l’engagement et le goût du collectif. Les répétitions se glissent dans les interstices du quotidien récréations, pause méridienne, soirées, parfois même les samedis. Une école de rigueur… et de joie.



Dirigé depuis 2022 par Yoann Pourre, Anguélos est bien plus qu’un simple chœur scolaire, c’est un espace de fraternité intergénérationnelle où les plus grands forment et accompagnent les plus jeunes, dans un système de parrainage et de transmission. Chaque tournée estivale renforce ces liens apprendre à chanter, mais aussi à vivre ensemble, à se dépasser, à servir une œuvre commune. .

Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sanctuaire-des-saintesmaries.fr

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English :

6:00 pm: Concert at the church ? Anguélos de Marseille choir

L’événement Concert de la Chorale Anguélos de Marseille Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer